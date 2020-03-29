Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как дистанционно взаимодействовать с поставщиками коммунальных услуг

29 Март 2020 2020-03-29T16:39:18+03:00

Нерабочая неделя - не время для прогулок Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В нерабочую неделю в Ростове-на-Дону горожан просят оставаться дома

Изменить размер текста: A A

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону, как и во всей стране, предназначена для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Поэтому администрация города рекомендует всем воспользоваться дистанционными способами взаимодействия с поставщиками коммунальных ресурсов

Рассказываем, как это сделать.

ООО «Ростовские тепловые сети»:

- для юридических лиц прием показаний производится по электронной почте 2108797@mail.ru;

- для физических лиц на сайте: южныйокруг.рф;

ООО «Теплокоммунэнерго»:

- работу продолжат только кассы, расположенные в офисах: пер. Неклиновский, 4/1Б, пр. Театральный, 89 по обычному графику;

- получить консультацию жители могут по многоканальному номеру телефона: 285-06-67;

- большинство вопросов можно решить через официальный сайт: https://www.rostovteplo.ru;

- подать заявку на заключение договора теплоснабжения возможно на электронную почту corp@rostovteplo.ru, с приложением документов;

АО «Ростовводоканал»:

- начисление пени в период с 28.03.2020 по 06.04.2020 осуществляться не будет;

- большинство вопросов можно решить через официальный сайт: vodokanalrnd.ru;

- получить консультацию можно по телефону круглосуточной «горячей линии»: +7(863)2831717;

- юридические лица могут решать вопросы с помощью электронного документооборота по ссылке: www.sbis.ru/edo либо через электронную почту для сбора сведений: b2b@rvdk.ru.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

- оплачивайте счёт за электроэнергию: в отделениях Почты России

и банковских учреждениях, на сайте rostov.tns-e.ru, в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго» https://lk.rostov.tns-e.ru/, в онлайн-приложениях банков и терминалах;

- большинство вопросов можно решить через официальный сайт:

rostov.tns-e.ru и мобильное приложение;

- доступны многоканальные номера: 8 (863) 310-22-40, 8 (863) 307-73-03,

8 (863) 307-73-03, 8 (863) 310-77-70;

- передавайте показания также возможно с помощью СМС-сообщения

на номер 8779 (для абонентов «Билайн») или +7 (903) 767-20-75 (для абонентов других мобильных операторов).

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:

- консультацию можно получить по номерам телефонов, опубликованных на сайтах компании ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

- оплачивайте газ в личном кабинете мойгаз.смородина.онлайн.

- подать заявки на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, решить вопросы, связанные с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования можно по телефонам:

(863) 218-68-09, (863) 218-68-07, (863) 218-67-95, (863) 218-69-27,

(863) 218-69-15, (863) 218-69-07, (863) 218-69-06, (863) 218-69-05,

(863) 218-68-14, (863) 218-67-86, (863) 218-66-48.

С целью устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в период действия, ограниченных мер аварийные ремонтные бригады предприятий коммунально-энергетического осуществляют круглосуточное дежурство в режиме «Повышенной готовности». Работа инженерных систем города находятся на постоянном контроле.

Для принятия оперативных мер по устранению аварийных ситуаций необходимо обращаться:

Аварийные службы ресурсоснабжающих организаций:

- АО «Теплокоммунэнерго» (863)274 50 15

- ООО «Ростовские тепловые сети» 234 89 44

- Городские электрические сети (863)242 30 22

Районные электрические сети:

- Кировского, Ленинского районов (863)232 07 37

- Октябрьского, Ворошиловского районов (863)299 67 92

- Советского, Железнодорожного районов (863)224 67 62

- Пролетарского, Первомайского районов (863)251 96 27

МКП «Ростгорсвет» (863)266 81 90

Горячая линия АО «Ростовводоканал» (863)283 17 17

Аварийно-диспетчерская служба филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону 04

Объединенные диспетчерские службы районов города Ростова-на-Дону.

- Ворошиловский (863)235-11-11

- Железнодорожный (863)222-45-70

- Кировский (863)262-05-63

- Ленинский (863)240-20-07

- Октябрьский (863)245-03-45

- Первомайский (863)252-31-32

- Пролетарский (863)251-66-65

- Советский (863)222-69-03

Оперативно-Информационный Диспетчерский Центр (ОИДЦ-«05») – 05, (863)244 25 98, (863)244 26 91, (863)244 26 64.

Служба 112 - 112

ИСТОЧНИК KP.RU