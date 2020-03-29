Забрал вещи и валюту: в Ростовской области на улице на мужчину напал грабитель

29 Март 2020 2020-03-29T17:10:01+03:00

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В Каменск-Шахтинском в полицию пришел мужчина и рассказал, что на него на улице напал незнакомец. Подозреваемый, угрожая побоями, забрал у жертвы тысячи рублей, 200 евро, банковские карты и мобильный телефон.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя по подозрению в совершении грабежа. Украденные деньги злоумышленник потратил, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU