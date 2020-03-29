«Дуракам закон не писан»: ростовчане во время карантина кинулись на пикники

29 Март 2020 2020-03-29T19:30:35+03:00

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Сегодня, 29 марта, когда во всей стране объявили нерабочую неделю, ростовчане бодро отправились на пикник. Вместо того, чтобы сидеть дома, люди решили подышать воздухом и пожарить шашлыки в Щепкинском лесу.

Об этом рассказал в соцсетях житель донской столицы, который проезжал мимо зоны отдыха.

- В Щепкинском лесу всё на карантине! Десятки семей приехали на пикник в Щепку. Как бы потом чего не вышло, - написал он в паблике.

Подписчики группы возмутились таким безответственным поведением.

- Дуракам закон не писан,- прокомментировал пользователь.

- Чувствую, будет хлеще, чем в Испании, - написала другая подписчица группы.

ИСТОЧНИК KP.RU