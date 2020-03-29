«Дуракам закон не писан»: ростовчане во время карантина кинулись на пикники
Сегодня, 29 марта, когда во всей стране объявили нерабочую неделю, ростовчане бодро отправились на пикник. Вместо того, чтобы сидеть дома, люди решили подышать воздухом и пожарить шашлыки в Щепкинском лесу.
Об этом рассказал в соцсетях житель донской столицы, который проезжал мимо зоны отдыха.
- В Щепкинском лесу всё на карантине! Десятки семей приехали на пикник в Щепку. Как бы потом чего не вышло, - написал он в паблике.
Подписчики группы возмутились таким безответственным поведением.
- Дуракам закон не писан,- прокомментировал пользователь.
- Чувствую, будет хлеще, чем в Испании, - написала другая подписчица группы.
ИСТОЧНИК KP.RU