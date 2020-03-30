2020-03-30T08:07:57+03:00
Общество

Незаконную продажу рыбы, мяса и овощей выявили по всему городу

Было составлено более 280 административных протоколов
Виктория Никитина
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В Ростове подвели итоги февральских рейдовВ Ростове подвели итоги февральских рейдовФото: "КП" Архив
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В городской администрации были подведены итоги февральских рейдов.

Горожане не стеснялись оборудовать незаконные торговые точки практически на всех улицах города. Продажа производилась на улицах Симферопольская, Лелюшенко, Немировича-Данченко, Зорге, Вятская, Доватора. Продукты незаконно реализовывали также по улицам Содружества, Всесоюзная, 2-я Краснодарская, Московская.

Горожане торговали в основном овощами, мясной продукцией, рыбой, колбасными изделиями, непродовольственными товарами. Нарушения зафиксировали в феврале во время рейдов, организованных сотрудниками управления торговли.

Стоит отметить, что всего за указанный период было составлено более 280 протоколов. Кроме того, специалисты демонтировали 56 торговых точек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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