2020-03-30T08:35:02+03:00
Происшествия

"Я тебя породил, я тебя и убью": разгоряченный отец всадил нож в грудь собственного сына в Новочеркасске

Причиной нападения стал разразившийся спор
Виктория Никитина
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В Ростовской области отец напал на сына с ножомВ Ростовской области отец напал на сына с ножомФото: "КП" Архив
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Извечный конфликт отцов и детей едва не закончился летальным исходом в Ростовской области.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске вечером 28 марта. Пожилой отец и его 43-летний сын решили вместе провести время, распивая спиртные напитки. Через какое-то время алкоголь ударил дончанам в голову и между ними разгорелся нешуточный спор, который перерос в потасовку.

В результате нее пенсионер схватил со стола кухонный нож и что есть мочи всадил в грудь собственного ребенка. Но, к счастью, к нему быстро пришло осознание содеянного и он вовремя успел вызвать скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики после осмотра пациента приняли решение об его экстренной госпитализации. Пострадавший был немедленно помещен в реанимацию. В настоящее время, во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

- Устанавливаются подробности произошедшего. Проводится проверка, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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