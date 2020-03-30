"Я тебя породил, я тебя и убью": разгоряченный отец всадил нож в грудь собственного сына в Новочеркасске

30 Март 2020 2020-03-30T08:35:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Извечный конфликт отцов и детей едва не закончился летальным исходом в Ростовской области.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске вечером 28 марта. Пожилой отец и его 43-летний сын решили вместе провести время, распивая спиртные напитки. Через какое-то время алкоголь ударил дончанам в голову и между ними разгорелся нешуточный спор, который перерос в потасовку.

В результате нее пенсионер схватил со стола кухонный нож и что есть мочи всадил в грудь собственного ребенка. Но, к счастью, к нему быстро пришло осознание содеянного и он вовремя успел вызвать скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики после осмотра пациента приняли решение об его экстренной госпитализации. Пострадавший был немедленно помещен в реанимацию. В настоящее время, во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

- Устанавливаются подробности произошедшего. Проводится проверка, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вышедший из психушки мужчина напал с ножом на двух ростовчанок, одна из них скончалась.

Изувер задержан.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU