2020-03-30T09:01:15+03:00
Происшествия

Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Ростове

На данный момент нет информации о его состоянии
Виктория Никитина
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В Ростове столкнулись мотоцикл и иномаркаВ Ростове столкнулись мотоцикл и иномаркаФото: "КП" Архив
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В донской столице случилась авария с участием мотоцикла и легковушки.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 марта, на проспекте Кировском. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Volkswagen.

- Травмы во время столкновения получил 30-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент о состоянии пострадавшего информации нет. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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