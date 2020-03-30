Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Ростове
В донской столице случилась авария с участием мотоцикла и легковушки.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 марта, на проспекте Кировском. По словам очевидцев, столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Volkswagen.
- Травмы во время столкновения получил 30-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
На данный момент о состоянии пострадавшего информации нет. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU