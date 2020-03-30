В Ростове-на-Дону разогнали незаконных торговцев продуктами

30 Март 2020 2020-03-30T10:54:58+03:00

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Власти донской столицы продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли в Ростове-на-Дону. Как сообщили в пресс-службе ростовской мэрии,незаконную торговлю мясной продукцией, рыбой, овощами и фруктами выявили в нескольких районах города.

Специалисты прикрыли продажу на пересечении проспекта Нагибина и улицы Симферопольской, ул. Лелюшенко, 19/4, Немировича-Данченко,78, Зорге,31, Вятская,98, Крепостной, 104-106, Доватора, 154-156, Содружества, 41, Всесоюзная, 110а.

- Составлен 281 протокол. Все нарушители оштрафованы, - отметили в горадминистрации.

Стоит отметить, что только за один месяц в городе были демонтированы 56 нелегальных ларьков. У продавцов не было необходимых сопровождающих документов, поэтому всем им придется оплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU