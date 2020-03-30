2020-03-30T11:23:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Краснодарский край из-за коронавируса

Люди не смогут уехать до 5 апреля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский автовокзал. Фото: vk "Главный Автовокзал | Ростов-на-Дону"Ростовский автовокзал. Фото: vk "Главный Автовокзал | Ростов-на-Дону"
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Жители и гости донского региона в ближайшее время не смогут попасть на территорию Краснодарского края на автобусе. Как сообщает «Донавтовокзал», главный автовокзал Ростова-на-Дону временно приостановил автобусное сообщение с Краснодарским краем.

В период с 28 марта по 5 апреля закрыто автобусное сообщение с автовокзалами и автокассами Краснодарского края. Это сделано для повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЮФО.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Ростовской области находятся 3848 человек. У двух людей, проживающих на территории донского региона, врачи подтвердили наличие в организме коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, на 30 марта проведено уже 8954 лабораторных исследования на новую инфекцию, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна пациентка находится в Москве.

АЛЛО!

Желающим получить актуальную информацию по рейсам можно получить по круглосуточному телефону: 8 (863) 303-21-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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