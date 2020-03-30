2020-03-30T12:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: граница на замке, пункты пропуска закрыты

Разбираемся, на кого не действуют ограничения, введенные из-за опасной инфекции
Юрий ПОЗДНЯК
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Меры по закрытию границы направлены на предупреждение проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции.Меры по закрытию границы направлены на предупреждение проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону началась с закрытия государственной границы РФ в донском регионе. Ограничительные меры действуют с понедельника, 30 марта. Из-за распространения коронавируса закрываются все автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска государственной границы. Подобные меры введены по всей стране новым распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В документе говорится о том, что принятые меры направлены на предупреждение проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции.

- Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, - указано в постановлении.

Беспрепятственно пересекать границы смогут:

- граждане России, постоянно проживающие на территории ДНР и ЛНР

- водителей грузовиков международного автомобильного сообщения

- люди, которым нужно выехать из страны в связи со смертью родственника

Напомним, что ранее были отменены автобусные рейсы «Донавтовокзала» из Ростова-на-Дону в Краснодарский край. В компании рассказали, что с 28 марта по 5 апреля будет закрыто сообщение с автовокзалами и автокассами Кубани. Это сделано для повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЮФО.

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Жители и гости донского региона в ближайшее время не смогут попасть на территорию Краснодарского края на автобусе, сообщает «Донавтовокзал» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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