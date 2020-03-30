2020-03-30T12:25:11+03:00
Общество

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Ростовской области

Ночью и ранним утром ожидаются заморозки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Температура воздуха в ночные часы и ранним утром снизится до -4 градусовТемпература воздуха в ночные часы и ранним утром снизится до -4 градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весенняя теплая и солнечная погода в Ростовской области резко сменится похолоданием. В течение трех дней в регионе синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ниже нулевой отметки. Об этом сообщает донское управление МЧС.

Так, 1 и 3 апреля в южной половине Ростовской области по утрам и вечерам на столбике уличного термометра ожидается от минус одного градуса до минус четырех. В среду температура воздуха днем прогреется до +8 градусов, а в пятницу до +15, облачно. В четверг, 2 апреля, в дневные часы потеплеет до +10 градусов, будет солнечно, а ночью столбик термометра опустится до отметки минус два градуса.

Резкое снижение температуры может повлиять на состояние здоровья метеочувствительных людей, а также осложнению ситуации на дорогах из-за гололеда. Снижение температуры воздуха станет неприятным сюрпризом для садоводов и огородников, которые высадили рассаду в грунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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