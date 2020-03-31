Директор департамента ЖКХ Ростова Анна Нор-Аревян заплатит штраф за нарушение закона

31 Март 2020 2020-03-31T08:39:13+03:00

Она нарушила законодательство при переселении граждан

Изменить размер текста: A A

В донской столице к административной ответственности была привлечена директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян.

Как выяснилось в ходе проведенных проверок, чиновница нарушила законодательство при переселении граждан из аварийного жилья.

- Установлено, что в нарушение требований областного закона, департаментом ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону допускаются нарушения сроков предоставления услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийными и подлежащем сносу или реконструкции», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

За выявленное нарушение руководителю департамента необходимо будет заплатить крупный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто не успел, тот опоздал: Департамент ЖКХ обвиняет ростовскую компанию в неисполнении обязанностей.

Сейчас суд рассматривает все поступившие обращения.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU