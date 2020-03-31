2020-03-31T09:03:02+03:00
Происшествия

Распространителя порнографии среди школьников поймали в Новочеркасске

Злоумышленник попался, благодаря жалобе целомудренной девочки
Виктория Никитина
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Распространителя порнографии поймали в Ростовской областиРаспространителя порнографии поймали в Ростовской областиФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области местный житель рассылал подросткам порнографию в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске. 37-летний добавлялся к подросткам в соцсетях и посылал им видеоролики с порнографией. Одной из пострадавших от действий злоумышленника оказалась школьница, которая предупредила мужчину о том, что она еще не достигла совершеннолетнего возраста и попросила не слать ей непотребства. Но незнакомца это не остановило. Через некоторое время девочке в личные сообщения снова пришел видеоролик с порнографическим содержанием. Ей ничего не оставалось, кроме как пожаловаться родителям. А те незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

- Полиция вычислила мужчину по IP-адрес и задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина подозревается в распространении порнографии в социальной сети, - сообщается в одном из ростовских пабликов соцсети.

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Следком: житель Ростовской области распространял в Интернете детскую порнографию.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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