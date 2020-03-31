31 Март 2020 2020-03-31T09:59:49+03:00

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Режим полной самоизолляции в Ростове-на-Дону: губернатор призвал дончан ответственно отнестись к своему здоровью. По словам главы региона, текущая нерабочая неделя должна стать общероссийским санитарным барьером. Это должно помочь разорвать цепочку распространения инфекции. И главное правило для этого – оставаться дома. От этого зависит здоровье и жизнь людей.

- Понятно желание воспользоваться выходными, чтобы увидеть родственников или друзей, выехать за город на отдых, - озвучил Василий Голубев. - Но я прошу вас: проявите ответственность, отложите визиты и поездки на другое время. А сейчас сохраните для себя и своей семьи разумный уровень самоизоляции.

А еще важно помочь тем, кто рядом - одиноким пенсионерам, больным соседям или инвалидам в покупке лекарств и продуктов. При этом на Дону действует горячая линия для нуждающихся в помощи. Она работает круглосуточно. При проблемах, в том числе покупке лекарств, можно звонить по номеру, указанному ниже.

АЛЛО!

Круглосуточный телефон горячей линии (863) 234-00-99.

ИСТОЧНИК KP.RU