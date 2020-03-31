31 Март 2020 2020-03-31T10:05:41+03:00

На эти деньги купят 200 тысяч штук, чтобы помочь спасти от коронавируса в Ростове-на-Дону

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: на закупку медицинских масок потратят 7 млн рублей. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что средства выделены из резервного фона городской администрации. Постановление о выделении денежных средств для закупки средств индивидуальной защиты ростовчан подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Сообщается, что маски будут положены социальным работникам, волонтерам, медикам и коммунальщикам. За эти деньги хотят купить 200 тысяч масок.

Напомним, с 31 марта на Дону введен запрет для всех граждан покидать места своего проживания. Но не для всех. Запрет не действует для тех, кто направляется к месту работы, если она не была приостановлена, либо оказывают услуги доставки или транспортные услуги.

Кроме того, ростовчане могут выходить за лекарствами и продуктами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но в радиусе, не превышающем ста метров от жилья.

Важно помнить, что запрет покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза здоровью и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU