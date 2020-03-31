Умоляет не бросать ее: четвертая жена Ивана Краско хочет вернутся к актеру

31 Март 2020 2020-03-31T10:18:39+03:00

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Развод молодой девушки со знаменитым российским актером Иваном Краско оброс сплетнями и слухами. После расставания Наталья Шевель сбежала заграницу, где очень скоро осталась "без копейки". Появились новости, что красотка, которую законный муж частенько подозревал в изменах, ночью позвонила своему бывшему и изъявила желание вернуться. Просила забрать ее обратно. Вместе они прожили три года, а потом расстались. На этом их брак закончился. Все дело в том, что Иван Иванович настаивал завести ребенка, но в планы Натальи это не входило.

- После развода я помогал Наташе сколько мог! Понятно, что такая жена мне не нужна, но не бросать же девочку без средств к существованию", - поделился актер Краско.

- Она cейчас в Прибалтике. Уехала туда, чтобы отправится в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в какой-то булочной, там и спала на кушетке. Немного позже эту лавку закрыли и беглянка осталась практически на улице без копейки, - говорит Иван Иванович.

В Санкт-Петербурге звезды театра и кино обсуждают возможность воссоединения колоритной пары. У всех на слуху один вопрос: восстановится знаменитая семья, или Шевель и Краско вообще не по пути?

ИСТОЧНИК KP.RU