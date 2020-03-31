На трассе в Ростовской области из-за ремонта ограничили движение по мосту

31 Март 2020 2020-03-31T10:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилистам придется привыкать к изменениям на трассе М-4 «Дон». Как сообщают в госкомпании «Автодор», дорожники ограничили движение на мосту через реку Кундрючья в Ростовской области.

Временно проезд не осуществляется по правому мосту на 979-м километре трассы М-4 «Дон».

- Введённые ограничения движения будут действовать по 15 июня в связи с ремонтными работами на объекте, - сообщили в госкомпании.

Теперь транспорт может передвигаться только по двум полосам левой дороги.

Ранее был закрыт еще один аварийный мост. Специалисты временно закрывали проезд из-за восстановленных работ на 980-м километре автодороги М-4 «Дон» в Пролетарской балке.

ИСТОЧНИК KP.RU