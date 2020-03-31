На трассе в Ростовской области из-за ремонта ограничили движение по мосту
Автомобилистам придется привыкать к изменениям на трассе М-4 «Дон». Как сообщают в госкомпании «Автодор», дорожники ограничили движение на мосту через реку Кундрючья в Ростовской области.
Временно проезд не осуществляется по правому мосту на 979-м километре трассы М-4 «Дон».
- Введённые ограничения движения будут действовать по 15 июня в связи с ремонтными работами на объекте, - сообщили в госкомпании.
Теперь транспорт может передвигаться только по двум полосам левой дороги.
Ранее был закрыт еще один аварийный мост. Специалисты временно закрывали проезд из-за восстановленных работ на 980-м километре автодороги М-4 «Дон» в Пролетарской балке.
ИСТОЧНИК KP.RU