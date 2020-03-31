2020-03-31T10:31:27+03:00
Общество

На трассе в Ростовской области из-за ремонта ограничили движение по мосту

Ограничения действуют о середины июня
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
На трассе проводят ремонтНа трассе проводят ремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Автомобилистам придется привыкать к изменениям на трассе М-4 «Дон». Как сообщают в госкомпании «Автодор», дорожники ограничили движение на мосту через реку Кундрючья в Ростовской области.

Временно проезд не осуществляется по правому мосту на 979-м километре трассы М-4 «Дон».

- Введённые ограничения движения будут действовать по 15 июня в связи с ремонтными работами на объекте, - сообщили в госкомпании.

Теперь транспорт может передвигаться только по двум полосам левой дороги.

Ранее был закрыт еще один аварийный мост. Специалисты временно закрывали проезд из-за восстановленных работ на 980-м километре автодороги М-4 «Дон» в Пролетарской балке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24