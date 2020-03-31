2020-03-31T10:35:00+03:00
Общество

В Ростовской области на трассе погиб пешеход

60-летний мужчина скончался на месте
Ольга ГОПАЛО
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60-летний мужчина скончался на месте до приезда медиков. Фото: ГОПАЛО Ольга.60-летний мужчина скончался на месте до приезда медиков. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В понедельник, 30 марта, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что трагедия случилась на трассе «Ростов - Волгодонск» поздно вечером. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 22:10.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, 57-летний водитель автомобиля «Мерседес Виано», ехавший в Ростов-на-Дону, сбил 60-летнего пешехода. По предварительным данным, тот перебегал проезжую часть дороги. При этом мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов. Приехавшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.

В ведомстве напомнили, что на одежде пешеходов обязательно должны быть такие светоотражающие элементы: они помогают сделать человека более заметными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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