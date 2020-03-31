2020-03-31T10:53:30+03:00
Общество

Продавцы в Ростове из-за коронавируса просят за килограмм корня имбиря сумму с тремя нулями

Неимоверную цену спровоцировали слухи о якобы целительной силе корнеплода
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Якобы исцеляющий от коронавируса продукт спровоцировал ажиотажный спрос на рынке. Фото:vk.com/rostovnadonuЯкобы исцеляющий от коронавируса продукт спровоцировал ажиотажный спрос на рынке. Фото:vk.com/rostovnadonu
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В нескольких российских регионах многократно возросла стоимость корня имбиря в торговых сетях. Причиной космического взлета цен стал ажиотажный спрос на данный товар из-за распространения фейков про коронавирус, сообщает Федеральная антимонопольной службы.

Сначала о «волшебном» корнеплоде, якобы надежно защищающем от опасной инфекции, вспомнили пользователи соцсетей. Начитавшись постов, люди принялись массово скупать корень имбиря, чем, собственно, и создали его искусственный дефицит. При этом специалисты указывают, что этот продукт хотя и используется как средство укрепления иммунитета, панацеей от заражения вирусом стать не может.

Докатилась волна потребительского спроса и до Ростова. В паблике «Ростов Главный» появилась фотография свежего ценника, выставленного на рынке, на требуемый народом «антикоронавирусный» продукт. Цифра, скажем прямо, впечатляет.

- На Северном рынке за 1 кг имбиря просят 6 000 руб. Это нормально? Цены взлетели, потому что имбирь якобы помогает от коронавируса, - подписал снимок возмущенный автор поста.

Аналогичная ситуация была замечена и в соседнем Краснодаре. Там в одном из продуктовых магазинов ценник равнялся 7 тысячам рублей за килограмм.

Возможно, высокая стоимость отпугнет значительную часть покупателей от массового употребления продукта, который полезен далеко не всем. Острый корнеплод раздражает слизистую желудка и кишечника, поэтому при язвах, гастрите, геморрое или колите имбирь под запретом.

Кроме того, имбирь усиливает секрецию, что плохо отражается на печени и желчном пузыре, если органы поражены. Циррозы, гепатиты, камни являются противопоказанием для употребления имбиря.

Если вы склонны к любым кровотечениям, повышенному давлению и проблемам с сердцем, стоит отказаться от этой приправы. Имбирь усиливает кровоток, что может ухудшить состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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