Джиган и его супруга Оксана Самойлова не планируют продавать свой роскошный дом

31 Март 2020 2020-03-31T10:53:17+03:00

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На сайте по продаже дорогой недвижимости опубликовали объявление, в котором говорилось о продаже роскошного особняка, в элитном поселке Шато Соверен. Авто указал, что дом принадлежит знаменитой паре. Речь шла о Джигане и его жене Оксане Самойловой. В связи с этим многие подумали, что пара планирует разводиться. Однако, "Комсомольская правда" выяснила, что объявление оказалось ошибкой.

- Этот объект продан чуть больше года назад. Сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление о продаже появилось по ошибке, видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом не продается, объявление неактуально, — рассказал изданию агент по продаже элитной недвижимости в Московской области.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова приобрели дом мечты еще в прошлом году. Для них он был настоящей мечтой, которая наконец воплотилась в жизнь.

Оксаны Самойлова и Джиган купили недвижимость еще в прошлом году после долгих и томительных поисков. По словам жены репера, она с первого взгляда поняла, что это "наш дом". В трехэтажном особняке расположились несколько спален, баня и собственный кинозал. На участке также находится отдельный небольшой дом для обслуживающего персонала. Цена такого "удовольствия" почти 200 миллионов рублей, но в объявлении, которое выставлено по ошибке, — 139 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU