31 Март 2020 2020-03-31T10:53:23+03:00

Выясняем, как работает центр мониторинга коронавирусной инфекции во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выясняем, как работает центр мониторинга коронавирусной инфекции во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: как работает центр мониторинга коронавирусной инфекции. Известно, что он начал работать с 20 марта в круглосуточном режиме и за это время там было принято больше 4,5 тысячи звонков.

Как рассказал руководитель центра Тарас Дядьков, в каждой смене – более 10 человек, в их числе эпидемиологи, медики, сотрудники потребрынка и минтруда.

Ежедневно в центр поступает более 600 звонков. Звонившему надо назвать фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. Эта информация нужна для того, чтобы зарегистрировать обращение.

По словам собеседника, большинство вопросов касаются правил соблюдения режима самоизоляции и оформления больничного. Также жители области просят дать разъяснения по применению новых документов.

Но при этом бывают обращения, по которым нужны дополнительные консультации с представителями МВД, трудовой инспекцией, службой судебных приставов и Министерства ЖКХ и пр. Тогда специалист записывает телефон заявителя и перезванивает ему позднее.

АЛЛО!

Телефоны центра 8 800-200-46-53 и - 8 (863) 285-05-43

ИСТОЧНИК KP.RU