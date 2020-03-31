Ростовчанка лишилась 45 тысяч рублей после общения с квартирантом

31 Март 2020 2020-03-31T11:10:28+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась горожанка, которая рассказала - с ее карты пропали 45 тысяч рублей. По словам женщины, она опубликовала объявление о сдаче своей квартиры на одной из популярных Интернет-досок объявлений.

В итоге ей позвонил мужчина, который представился военнослужащим. Он хотел снять жилье на длительное время и пообещал внести предоплату, так как выставленная жилплощадь ему понравилась. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, квартирная хозяйка передала реквизиты своей банковской карты собеседнику, после чего ей пришло смс-сообщение от банка с паролем. Когда дама назвала ему этот код, с ее счета списались более 45 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать 27-летнего злоумышленникам, который перевел деньги на электронный кошелек, а далее зачислил их на свою банковскую карту. При этом в доме у мужчины нашли несколько симкарт, банковских карт и мобильников.

Сейчас его проверяют на совершение схожих преступлений не только на Дону, но и Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.

В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Ему грозит длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU