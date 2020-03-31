31 Март 2020 2020-03-31T13:32:52+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: больницы готовы к приему новых больных. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. По последним данным, на Дону два подтвержденных случая коронавирусной инфекцией. При этом под медицинским наблюдением находятся 4 359 человек. Из них 15 ростовчан в изоляторе и 31 в инфекционных стационарах. У них результаты на коронавирус отрицательные. Анализы еще пяти дончан направлены на диагностику.

- Городские медучреждения полностью готовы принимать пациентов с положительным результатом на коронавирус и с подозрением на него, - рассказал глава администрации Алексей Логвиненко. - Мы готовы к любому развитию событий.

В частности, уже до конца апреля в городе завершат капремонт неврологического корпуса Горбольницы имени Семашко, рассчитанного на 140 мест. При этом львиная доля из них - 103 койки, будут оборудованы под поддержку кислородом. По решению губернатора, этот корпус временно будет перепрофилирован в инфекционный. А все пациенты с неврологическими заболеваниями пока будут получать необходимую помощь в железнодорожной больнице и медуниверситете - такая маршрутизацияуже расписана.

Кроме того, в больнице есть 52 аппарата искусственной вентиляции легких. По данным мэрии города, в Ростове-на-Дону сейчас есть 246 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 90 будут закуплены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU