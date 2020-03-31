2020-03-31T11:55:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Призыв в армию в Ростовской области из-за коронавируса: что изменится этой весной

Призыв в армию в Ростовской области из-за коронавируса: выясняем, что изменилось в 2020 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Призыв в армию в Ростовской области из-за коронавируса: новобранцы перед отправкой к месту службы сдадут тест на COVID-19Призыв в армию в Ростовской области из-за коронавируса: новобранцы перед отправкой к месту службы сдадут тест на COVID-19Фото: Евгения ГУСЕВА
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Призыв в армию в Ростовской области из-за коронавируса: президент РФ подписал указ о призыве в армию весной 2020 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июня. На воинскую службу по всей стране призовут около 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

По информации Минобороны РФ, в связи с коронавирусом призыв переносить не будут. Все призывники перед отправкой к месту службы сдадут тест на COVID-19. На местах для новобранцев предусмотрен двухнедельный карантин. Большую часть призывников отправятся на службу в конце мая и июне.

В минувшем году ряды Российской армии пополнили более 8,5 тысячи донских призывников, из них около 3,6 тысячи поступили на службу в рамках осеннего призыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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