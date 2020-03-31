Бесплатные переводы в Системе быстрых платежей для своих клиентов сохранил ВТБ

31 Март 2020 2020-03-31T11:39:58+03:00

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Бесплатные переводы для своих клиентов в рамках СБП первым среди участников системы ВТБ установил еще с 1 января текущего года. А теперь здесь принято решение сохранении нулевого тарифа минимум до конца апреля нынешнего года.

- Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков, - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Переводы в рамках Системы быстрых платежей отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента ее запуска, наши клиенты уже совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей, идя навстречу клиентам.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в этой Системе у клиентов ВТБ составляет 300 тысяч рублей, максимальная сумма разовой операции – 15 тысяч рублей.

- Банк рассматривает возможность повышения лимита на разовый перевод. Детали будут озвучены позднее, - добавили в ВТБ.