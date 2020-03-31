Причины выхода из квартиры в Ростове во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T12:08:56+03:00

Полный режим самоизоляции введен на Дону. Покидать квартиру можно только в экстренных случаях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Приостанавливается работа большинства заведений и предприятий торговли. Жителям региона настоятельно не рекомендуют покидать жилища без веской причины.

В соответствии с рекомендациями, покидать свои дома можно только в следующих случаях:

- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку";

- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;

- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

- Выноса мусора до ближайшего места накопления отходов;

Во всех этих случаях необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки, по возможности носить респираторную маску.

Напомним, сегодня ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим самоизоляции в донском регионе, которая начинает действовать с 31 марта.

Ростов последовал примеру Москвы и других регионов. Мер, которые предпринимали до этого, оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU