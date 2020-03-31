Причины выхода из квартиры в Ростове во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
Приостанавливается работа большинства заведений и предприятий торговли. Жителям региона настоятельно не рекомендуют покидать жилища без веской причины.
В соответствии с рекомендациями, покидать свои дома можно только в следующих случаях:
- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку";
- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;
- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
- Выноса мусора до ближайшего места накопления отходов;
Во всех этих случаях необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки, по возможности носить респираторную маску.
Напомним, сегодня ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим самоизоляции в донском регионе, которая начинает действовать с 31 марта.
Ростов последовал примеру Москвы и других регионов. Мер, которые предпринимали до этого, оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU