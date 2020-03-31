2020-03-31T12:08:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выхода из квартиры в Ростове во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

В Ростовской области введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полный режим самоизоляции введен на Дону. Покидать квартиру можно только в экстренных случаях.Полный режим самоизоляции введен на Дону. Покидать квартиру можно только в экстренных случаях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Приостанавливается работа большинства заведений и предприятий торговли. Жителям региона настоятельно не рекомендуют покидать жилища без веской причины.

В соответствии с рекомендациями, покидать свои дома можно только в следующих случаях:

- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку";

- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;

- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

- Выноса мусора до ближайшего места накопления отходов;

Во всех этих случаях необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки, по возможности носить респираторную маску.

Напомним, сегодня ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим самоизоляции в донском регионе, которая начинает действовать с 31 марта.

Ростов последовал примеру Москвы и других регионов. Мер, которые предпринимали до этого, оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: никому нельзя покидать свои дома

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: в городе ввели дополнительные ограничения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: вступительные экзамены в вузы перенесли
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: на Дону пока не ввели систему штрафов за выход из дома
Звоном сирены в последний путь: сотрудники донского МЧС почтили память погибшего на левом берегу 29-летнего пожарника
Более 30 вузов России приняли участие в онлайн-лекции ЮФУ
Наращивают обороты: в Ростове будут производить 30 тысяч масок в день
Введенные ограничения могут сорвать посевную аграриям
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии
"Всего два клика в смартфоне — и вы оплатили квитанцию": Владислав Крюков рассказал о работе онлайн сервисов Фонда капремонта.
Подпишите своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Жителям Ростовской области могут запретить заключать и расторгать браки
Пневмококк, грипп и вакцина БЦЖ: выясняем, какие прививки помогут в борьбе с коронавирусом
Торжество может стать трагедией: донские ЗАГСы ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавируса