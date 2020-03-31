Российские ученые разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса
В России ученые разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19, который успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России. Об этом сообщает kp.ru.
Изобретение принадлежит специалистам одного из ведущих научных учреждений страны – Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты научного учреждения облают огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.
Разработанный учеными новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции не дает ложной информации о наличии вируса в организме человека.
В России также стартовали испытания вакцины против коронавируса COVID-19. Все исследования нового препарата в настоящее время провозятся на лабораторных животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU