Торжество может стать трагедией: донские ЗАГСы ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T14:20:44+03:00

В зале бракосочетания могут находиться только самые близкие и еще один человек.

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В Ростовской области из-за распространения коронавируса и всеобщего карантина донские ЗАГСы ограничили количество людей на свадьбах. Радостный процесс бракосочетания еще никогда не было таким малолюдным, как в сегодняшних реалиях. Согласно новым правилам, в торжественном зале могут находиться только самые близкие жениха и невесты. Информацию об этом дали в региональном правительстве.

В разговоре с сотрудником ростовского ЗАГСа удалось выяснить, что с 30 марта во время бракосочетания в одном помещении не могут одновременно пребывать больше 10 человек. При этом двое - жених и невеста, один - сотрудник ЗАГСа и остальные приглашенные на свадьбу. Таким образом, в качестве гостей можно позвать только семь человек. Больше не допускается.

Такая мера продлиться до особого распоряжения властей, а пока жесткий карантин и вынужденные выходные. Главное - это не допустить распространения коронавирусной инфекции, которая уже охватила многие регионы и города России.

Новое правило весьма логично, ведь свадьбы - место большого скопления людей, где все находятся в постоянном контакте друг с другом. Все радуются, целуются и обмениваются подарками. Не самое лучшее время для таких любезностей. В против случае торжество может стать настоящей трагедией.

Сотрудник одного из ЗАГСов Ростова-на-Дону признался, что в недавних пор, людей которые хотят зарегистрировать свои отношения, действительно, стало меньше.

- Много людей переносят свадьбы до лучших времен. Но тех, кто просто расписывается без торжественной церемонии, меньше не становится. Они в женятся в уединении. Им боятся нечего, - говорит сотрудник.

ИСТОЧНИК KP.RU