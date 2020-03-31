2020-03-31T14:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Торжество может стать трагедией: донские ЗАГСы ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавируса

В зале бракосочетания могут находиться только самые близкие и еще один человек.
Дадаян Давид
Поделиться:
ЗАГСы Ростовской области ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавирусаЗАГСы Ростовской области ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области из-за распространения коронавируса и всеобщего карантина донские ЗАГСы ограничили количество людей на свадьбах. Радостный процесс бракосочетания еще никогда не было таким малолюдным, как в сегодняшних реалиях. Согласно новым правилам, в торжественном зале могут находиться только самые близкие жениха и невесты. Информацию об этом дали в региональном правительстве.

В разговоре с сотрудником ростовского ЗАГСа удалось выяснить, что с 30 марта во время бракосочетания в одном помещении не могут одновременно пребывать больше 10 человек. При этом двое - жених и невеста, один - сотрудник ЗАГСа и остальные приглашенные на свадьбу. Таким образом, в качестве гостей можно позвать только семь человек. Больше не допускается.

Такая мера продлиться до особого распоряжения властей, а пока жесткий карантин и вынужденные выходные. Главное - это не допустить распространения коронавирусной инфекции, которая уже охватила многие регионы и города России.

Новое правило весьма логично, ведь свадьбы - место большого скопления людей, где все находятся в постоянном контакте друг с другом. Все радуются, целуются и обмениваются подарками. Не самое лучшее время для таких любезностей. В против случае торжество может стать настоящей трагедией.

Сотрудник одного из ЗАГСов Ростова-на-Дону признался, что в недавних пор, людей которые хотят зарегистрировать свои отношения, действительно, стало меньше.

- Много людей переносят свадьбы до лучших времен. Но тех, кто просто расписывается без торжественной церемонии, меньше не становится. Они в женятся в уединении. Им боятся нечего, - говорит сотрудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: вступительные экзамены в вузы перенесли
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: на Дону пока не ввели систему штрафов за выход из дома
Звоном сирены в последний путь: сотрудники донского МЧС почтили память погибшего на левом берегу 29-летнего пожарника
Более 30 вузов России приняли участие в онлайн-лекции ЮФУ
Наращивают обороты: в Ростове будут производить 30 тысяч масок в день
Введенные ограничения могут сорвать посевную аграриям
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии
"Всего два клика в смартфоне — и вы оплатили квитанцию": Владислав Крюков рассказал о работе онлайн сервисов Фонда капремонта.
Подпишите своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Жителям Ростовской области могут запретить заключать и расторгать браки
Пневмококк, грипп и вакцина БЦЖ: выясняем, какие прививки помогут в борьбе с коронавирусом
Торжество может стать трагедией: донские ЗАГСы ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавируса