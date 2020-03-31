Жителям Ростовской области могут запретить заключать и расторгать браки

31 Март 2020 2020-03-31T13:59:01+03:00

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Минюст РФ выступил с радикальным предложением — ведомство предлагает приостановить заключение и расторжение браков на территории всей страны. Об этом говорится на официальном сайте российского министерства юстиции.

- В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации, - гласит текст сообщения.

При этом даты для регистрации, которые были определены ранее, предлагается перенести, как минимум, на начало лета. В качестве ориентира указывается точка отсчета 1 июня 2020 года — всё, что в календаре позднее этой даты, допустимо.

Если же перенести бракосочетание никак нельзя, то регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская никаких приглашенных.

Напомним, что в Ростовской области из-за распространения коронавируса и всеобщего карантина донские ЗАГСы ограничили количество людей на свадьбах. Согласно новым правилам, в торжественном зале могут находиться только самые близкие жениха и невесты.

В разговоре с сотрудником ростовского ЗАГСа «Комсомольской правде — Ростов» удалось выяснить, что с 30 марта во время бракосочетания в одном помещении не могут одновременно пребывать больше 10 человек. При этом двое - жених и невеста, один - сотрудник ЗАГСа и остальные приглашенные на свадьбу. Таким образом, можно в качестве гостей можно позвать только семь человек.

Такая мера продлиться до особого распоряжения властей, а пока жесткий карантин и вынужденные выходные. Главное - это не допустить распространения коронавирусной инфекции, которая уже охватила многие регионы и города России.

Отметим, что по данным на 31 марта, в 73 регионах России было зарегистрировано 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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В зале бракосочетания могут находиться только самые близкие и еще один человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU