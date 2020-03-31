"Всего два клика в смартфоне — и вы оплатили квитанцию": Владислав Крюков рассказал о работе онлайн сервисов Фонда капремонта.

31 Март 2020 2020-03-31T14:09:22+03:00

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» директор регионально Фонда капитального ремонта ответил на вопросы жителей Дона и рассказал, как НКО работает в современных реалиях.

- Программа капитального ремонта уже стартовала в нашем регионе. Какие планы на текущий год?

- В 2020 году нам предстоит провести работы на 2 300 объектах по всей Ростовской области. Это практически в два раза больше чем в прошлом году. Количество многоквартирных домов, которые входят в программу капремонта, с каждым годом увеличивается. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с поставленными задачами.

- В условиях мер, объявленных против распространения коронавирусной инфекции, как происходит взаимодействие с гражданами?

- Для нас, как и для всех, важно здоровье людей, особенно пожилых. Поэтому предварительно до 17 апреля текущего года мы прекратили прием граждан непосредственно в Фонде. Все заявления и обращения обрабатываются нашими специалистами в электронном виде. К примеру, если вам нужна справка об отсутствии задолженности, требуемая при продаже квартиры, вы направляете заявление и копии необходимых документов на электронную почту fondkrro@donland.ru. Справки будут предоставляться через три рабочих дня на электронную почту, указанную в заявлении. Все номера телефонов для получения консультаций указаны на наше официальном сайте фондкрро.рф

- В нынешних условиях становятся актуальны онлайн сервисы?

- Совершенно верно. Многие собственники уже установили на свои смартфоны наше мобильное приложение и продолжают им пользоваться. Оно довольно удобное и позволяет решать множество вопросов, связанных с деятельностью Фонда. Всего два клика — и вот вы уже оплатили квитанцию на капитальный ремонт. Очень быстро и эффективно. Кроме того, вы никогда не пропустите нужное уведомление — ведь очевидно, что телефон находится всегда под рукой и за информацией легко следить.