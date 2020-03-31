31 Март 2020 2020-03-31T14:25:36+03:00

С 28 марта стоматологи будут работать по другому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы узнали, как будут работать стоматологии по время нерабочей недели в Ростове-на-Дону

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии. В соответствии с особым распоряжением главы региона, начиная с 28 марта, стоматологии переходят на особый режим работы. Как рассказали в городском Управлении здравоохранения, муниципальные стоматологические поликлиники города Ростова-на-Дону осуществляют прием пациентов только по неотложным показаниям. Для этого в каждой есть врачебная бригада, которая окажет помощь пациентам с острой болью.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться в Ростове, если болит зуб

«Стоматологическая поликлиника г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Пушкинская, 211

Время работы: с 7.30 до 22.0

Кого принимают: Взрослые

Кабинет неотложной помощи

Время работы: с 20.00 до 23.00

Кого принимают: Взрослые, дети

Адрес: ул.Сержантова, 3а

Время работы: с 7.30 до 21.00

Кого принимают: Взрослые, дети

Адрес: пер. Крепостной, 108

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Дети

Адрес: ул. Большая Садовая, 61

Время работы: с 7.30 до 21.00

Кого принимают: Взрослые

«Стоматологическая поликлиника № 1 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Ленина, 121

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые, дети

Адрес: ул.Добровольского, 11

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые, дети

Адрес: ул. Тимошенко,26/1

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые, дети

«Стоматологическая поликлиника № 4 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Каширская, 4/1

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые, дети

Адрес: ул.Петрозаводская, 32а

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые

«Стоматологическая поликлиника № 5 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Баррикадная, 48/47

Время работы: с 7.30 до 20.00

Кого принимают: Взрослые, дети

«Городская больница № 6 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. 35 Линия, 6

Время работы: с 8.00 до 20.00

Кого принимают: Взрослые

Адрес: ул. 28 Линия, 55

Время работы: с 8.00 до 20.00

Кого принимают: Взрослые

Адрес: пр. 40 Победы, 318

Время работы: с 8.00 до 14.00 (нечётные)

Время работы: с 14.00 до 20.00 (чётные)

Кого принимают: Взрослые

«Городская поликлиника № 7 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Зоологическая, 30

Время работы: с 7.30 до 19.00

Кого принимают: Взрослые

«Городская больница № 8 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Пушкинская,59

Время работы: с 8.00 до 17.00

Кого принимают: Взрослые

«Городская поликлиника № 9 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: пр. 40 Победы, 57

Время работы: с 8.00 до 20.00

Кого принимают: Взрослые

«Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Большая Садовая, 107

Время работы: с 8.00 до 20.00

Кого принимают: Взрослые

Адрес: ул. Зорге, 66

Время работы: с 8.00 до 20.00 (вторник, четверг)

Кого принимают: Взрослые

«Городская поликлиника студенческая г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Казахская, 76

Время работы: с 8.00 до 18.00

Кого принимают: Взрослые

«Детская городская больница № 1 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Толстого, 17

Время работы: с 8.00 до 14.00 (понедельник, вторник, четверг

Время работы: с 14.00 до 20.00 (среда, пятница)

Кого принимают: Дети

Адрес: пр. 40 Победы, 314

Время работы: с 8.00 до 14.00

Кого принимают: Дети

ИСТОЧНИК KP.RU