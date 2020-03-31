Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии. В соответствии с особым распоряжением главы региона, начиная с 28 марта, стоматологии переходят на особый режим работы. Как рассказали в городском Управлении здравоохранения, муниципальные стоматологические поликлиники города Ростова-на-Дону осуществляют прием пациентов только по неотложным показаниям. Для этого в каждой есть врачебная бригада, которая окажет помощь пациентам с острой болью.
КОНКРЕТНО
Куда обращаться в Ростове, если болит зуб
«Стоматологическая поликлиника г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Пушкинская, 211
Время работы: с 7.30 до 22.0
Кого принимают: Взрослые
Кабинет неотложной помощи
Время работы: с 20.00 до 23.00
Кого принимают: Взрослые, дети
Адрес: ул.Сержантова, 3а
Время работы: с 7.30 до 21.00
Кого принимают: Взрослые, дети
Адрес: пер. Крепостной, 108
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Дети
Адрес: ул. Большая Садовая, 61
Время работы: с 7.30 до 21.00
Кого принимают: Взрослые
«Стоматологическая поликлиника № 1 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Ленина, 121
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые, дети
Адрес: ул.Добровольского, 11
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые, дети
Адрес: ул. Тимошенко,26/1
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые, дети
«Стоматологическая поликлиника № 4 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Каширская, 4/1
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые, дети
Адрес: ул.Петрозаводская, 32а
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые
«Стоматологическая поликлиника № 5 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Баррикадная, 48/47
Время работы: с 7.30 до 20.00
Кого принимают: Взрослые, дети
«Городская больница № 6 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул. 35 Линия, 6
Время работы: с 8.00 до 20.00
Кого принимают: Взрослые
Адрес: ул. 28 Линия, 55
Время работы: с 8.00 до 20.00
Кого принимают: Взрослые
Адрес: пр. 40 Победы, 318
Время работы: с 8.00 до 14.00 (нечётные)
Время работы: с 14.00 до 20.00 (чётные)
Кого принимают: Взрослые
«Городская поликлиника № 7 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Зоологическая, 30
Время работы: с 7.30 до 19.00
Кого принимают: Взрослые
«Городская больница № 8 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул. Пушкинская,59
Время работы: с 8.00 до 17.00
Кого принимают: Взрослые
«Городская поликлиника № 9 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: пр. 40 Победы, 57
Время работы: с 8.00 до 20.00
Кого принимают: Взрослые
«Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул. Большая Садовая, 107
Время работы: с 8.00 до 20.00
Кого принимают: Взрослые
Адрес: ул. Зорге, 66
Время работы: с 8.00 до 20.00 (вторник, четверг)
Кого принимают: Взрослые
«Городская поликлиника студенческая г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул.Казахская, 76
Время работы: с 8.00 до 18.00
Кого принимают: Взрослые
«Детская городская больница № 1 г.Ростова-на-Дону»
Адрес: ул. Толстого, 17
Время работы: с 8.00 до 14.00 (понедельник, вторник, четверг
Время работы: с 14.00 до 20.00 (среда, пятница)
Кого принимают: Дети
Адрес: пр. 40 Победы, 314
Время работы: с 8.00 до 14.00
Кого принимают: Дети
ИСТОЧНИК KP.RU