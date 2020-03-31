Введенные ограничения могут сорвать посевную аграриям

31 Март 2020 2020-03-31T14:36:07+03:00

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После введения нерабочей недели у предприятий и граждан остались вопросы о том, кому можно работать во время самоизоляции и откуда возьмутся деньги на зарплаты людям, которые вынуждены сидеть по омам. Работники, например, сельского хозяйства не могут работать дистанционно.

Что делать, скажем, животноводам и производителям сельхозтехники? Сейчас многие товары, как и печатные СМИ, вышли из списка предметов первой необходимости. Как выживать тысячам людей в подобных условиях – непонятно.

Многие дачники в нерабочую неделю отправились за пределы города, а теперь не могут вернуться. Люди собирались провести теплые деньки на природе. Но садовые центры оказались закрыты, а от шашлыков на природе привали отказаться.

- Из указа Президента и указов о режиме самоизоляции не следует, что нельзя работать каким- то производствам. Тем более в сельскохозяйственной сфере, где вот-вот все должно обрабатываться и сеяться. Запрет касается только торговли, конечных розничных точек. Первоначально садовые центры и магазины формата OBI предполагалось оставить работать - что логично накануне весенних работ. Потом решили по-другому. Но никто не запрещает онлайн-продажи с доставкой клиенту, в том числе саженцев, семян, кустарников и прочего, - пояснил ситуацию kр.ru омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин.

ЕСЛИ РАБОТНИИКОВ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВЕСТИ НА УДАЛЕНКУ

Аграрии жалуются на то, что в их организациях трудится немало людей пожилого возраста, которым необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.

- Я бы все-таки никому не рекомендовал выводить на работу граждан в возрасте старше 65 лет, даже если они не жалуются на здоровье и готовы трудиться. Риски для них серьезные, - отмечает Владислав Корочкин в беседе kр.ru . - Оптимальный вариант для обеих сторон - дистанционный больничный (в этом случае оплата по большей части пойдет за счет Фонда социального страхования). Проверено — без проблем в Москве и Подмосковье их дистанционно оформляют всем работающим пожилым людям до 14 апреля.

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сейчас ответов на многие вопросы нет даже у специалистов, юристов и защитников прав предпринимателей. Ведомства пока не дают комментарии и остается только ждать.

- Мы даже не просим уже обещанных льготных кредитов. Удаленно, в конце концов, подпишите эти документы, XXI век на дворе! Есть и еще один момент, который также может сильно ударить по сельскому хозяйству. Президент объявил о переносе срока оплаты налогов для малого бизнеса, а налоговая разъяснила, что просто не будет принимать мер до 1 мая. А вот здесь новая проблема — по существующим правилам, сельхозпредприятия (да, и вообще любые предприниматели) не могут рассчитывать на государственные субсидии, если у них есть задолженность перед ФНС. Такие долги копятся у всех, а это значит, что чистой справки от ФНС ни у кого не будет, следовательно, фермеры и предприниматели пролетят мимо господдержки. Пока не поздно — нужны срочные изменения в Налоговый кодекс, - поделился мнением с kр.ru сыровар Олег Сирота.

Представители бизнеса считают, что необходимо создать единый ресурс, где будут собраны все документы, которые касаются предпринимателей в связи с коронавирусом

- Все сейчас что-то выпускают, чему мы обязаны следовать: региональные власти — свое, Роспотребнадзор свое, другие ведомства тоже… Огромное количество времени уходит только на то, чтобы все это мониторить. А ведь нам надо еще успевать что-то предпринимать в связи со всеми этими изменениями, - предложила генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева.

ИСТОЧНИК KP.RU