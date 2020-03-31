Более 30 вузов России приняли участие в онлайн-лекции ЮФУ

31 Март 2020 2020-03-31T15:05:41+03:00

Университет внедряет систему стимулирующих выплат преподавателям для апгрейда личных гаджетов в период дистанционноо обучения

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Накануне, 30 марта, первую лекцию в онлайн-формате для вузов со всей России провел полномочный представитель ректора ЮФУ по цифровизации Максим Бондарев.

Она была посвящена проблеме перехода организаций высшего образования на активное использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях стремительного изменения внешней среды.

Спикер рассказал об опыте реализации совместных проектов ЮФУ и сервиса Яндекс.Учебник, онлайн-школы SkyEng, образовательной платформы Учи.ру.

Также в рамках лекции были рассмотрены нормативные документы, определяющие порядок применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, преимущества электронного обучения и основные проблемы, возникающие при его внедрении, а также основные направления цифровой трансформации современного университета.

В завершение лекции участники обсудили особенности нового образовательного контекста 2020 года и тенденции изменения мирового образовательного ландшафта ввиду ограничений, вызванных мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

А 31 марта пройдет второе занятие, в ходе которого будут освящены вопросы встраивания онлайн-форматов в образовательные программы, рассмотрены вопросы сервисов учета успеваемости и др.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЮФУ внедряет систему стимулирующих выплат преподавателям

Они направлены на проведение апгрейда имеющихся личных устройств для эффективной реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Так как это сейчас фактически становится основным принципом организации работы преподавателя и учебной деятельности студента.

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