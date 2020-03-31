Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: на Дону пока не ввели систему штрафов за выход из дома
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: его объявил губернатор Василий Голубев в ночь с 30 на 32 марта. Это значит, что никому нельзя выходить из дома. Исключение – те граждане, которые должны посещать работу.
Корреспондент «Комсомольской правды» узнал, будут ли штрафовать тех ростовчан, которые должны находиться в самоизоляции, но по каким-то причинам продолжают бродить по улицам.
В Едином региональном центре оперативного мониторинга коронавирусной инфекции сообщили, что пока штрафов нет.
- Но, что будет завтра, не знает никто, - отметил собеседник издания.
На сегодняшний день штрафные санкции применяются к тем, кто прилетел из других стран и самовольно нарушил карантин.
Но что будет завтра, не знает никто
ИСТОЧНИК KP.RU