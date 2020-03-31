2020-03-31T16:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: на Дону пока не ввели систему штрафов за выход из дома

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: пока рублем наказывают лишь тех, кто приехал из-за границы и не ушел на карантин
ИСАЕВ Тимофей
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В Ростове приняли жесткие меры из-за коронавирусаВ Ростове приняли жесткие меры из-за коронавирусаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: его объявил губернатор Василий Голубев в ночь с 30 на 32 марта. Это значит, что никому нельзя выходить из дома. Исключение – те граждане, которые должны посещать работу.

Корреспондент «Комсомольской правды» узнал, будут ли штрафовать тех ростовчан, которые должны находиться в самоизоляции, но по каким-то причинам продолжают бродить по улицам.

В Едином региональном центре оперативного мониторинга коронавирусной инфекции сообщили, что пока штрафов нет.

- Но, что будет завтра, не знает никто, - отметил собеседник издания.

На сегодняшний день штрафные санкции применяются к тем, кто прилетел из других стран и самовольно нарушил карантин.

Но что будет завтра, не знает никто

ИСТОЧНИК KP.RU

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