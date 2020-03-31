Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: вступительные экзамены в вузы перенесли

31 Март 2020 2020-03-31T15:54:20+03:00

Уже во второй половине августа всех студентов зачислят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: приемная кампания начнется позже обычного

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: приемная кампания в вузы стартует позже обычного. Минобрнауки РФ из-за пандемии вынуждено было отложить начало вступительных экзаменов в вузы. Об этом сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков:

- Вступительные экзамены будут перенесены, - рассказал он.

По его словам, сроки подачи документов сдвинутся на три-четыре недели из-за изменения проведения ЕГЭ. Уже во второй половине августа все студентов зачислят. В качестве рабочего сценария отмена экзаменов не рассматривается.

Изначально планировалось, что вступительная кампания в высшие учебные заведения должна была стартовать с 22 июня. Именно с этой даты вузы начинают прием документов от абитуриентов. Новая дата пока уточняется.

"Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", ранее было принято решение о переносе на две недели сроков старта ЕГЭ. Выпускные экзамены в 11 классе начнутся 8 июня, а в 9 классе – 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU