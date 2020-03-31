31 Март 2020 2020-03-31T17:03:41+03:00

Выясняем, можно ли просто гулять в 100 метрах от дома во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: можно ли просто гулять в 100 метрах от дома. Новые правила начали действовать на Дону с 31 марта.

Как рассказали в правительстве региона, просто прогуливаться у своего дома нельзя. Режим самоизоляции веден для того, чтобы остановить распространение коронавируса. А, если люди продолжат гулять, даже вблизи от дома, то инфекция продолжит распространение.

Кроме того, в распоряжении не существует ограничения на 100 метров по отношению к магазинам, аптекам и поликлиникам. Важно, что они должны быть ближайшими от дома.

Напомним, в Ростовской области официально подтверждены пять случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом под наблюдением медиков находятся свыше четырех тысяч человек. В правительстве подчеркивают, что нерабочая неделя - не время для прогулок, ее цель не допустить развитие заболевания.

КСТАТИ

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU