31 Март 2020 2020-03-31T17:16:25+03:00

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Режим полной изолляции в Ростове-на-Дону 2020: Как доказать, что я иду в магазин или аптеку. Накануне, 30 марта глава региона Василий Голубев подписал постановление, согласно которому в регионе вводится режим самоизоляции, под который попадают не только пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, но и все остальные.

В частности, говорится о том, что без особой надобности не стоит выходить на улицу,исключение составляют ситуации опасные для жизни, а также походы в магазин или аптеку. При этом горожане задаются вопросом: как доказать, что человек идет именно туда, а не просто гуляет.

Как рассказали в донском правительстве, доказательством будут являться любые сведения, например, кассовые чеки из магазина или аптеки. А вот если вы не дошли до места, а просто прогулялись, то доказательств не будет. Соответственно, получите штраф, и немаленький - до 40 тысяч рублей. Правда, для этого в отношении вас должны выписать административный протокол. а дело направить в суд.

КСТАТИ

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU