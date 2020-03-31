31 Март 2020 2020-03-31T17:16:38+03:00

Как можно заменить паспорт, если пришло время, во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выясняем, как можно заменить паспорт, если пришло время, в дни действия режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

Изменить размер текста: A A

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как можно заменить паспорт, если пришло время. В Ростовской области в последний день марта был введен режим полной самоизоляции, а все службы, в том числе и многофункциональные центры, перешли на дистанционный режим работы.

При этом горожане, тем, кому пришло время менять паспорт, переживают - как это сделать, не нарушая закона, ведь в противном случае нарушителю может грозить штраф.

В правительстве Ростовской области рассказали, что МФЦ переведены на дистанционное обслуживание граждан за исключением тех услуг, когда личное присутствие гражданина необходимо. Получение паспорта гражданина РФ - одно из таких исключений.

Поэтому можно позвонить по единому номеру телефона и записаться на прием. В указанное время вы должны явиться к специалисту, чтобы выполнить все необходимые формальности.

КОНКРЕТНО

Единый телефон для Ростова: +7 (863) 282-55-55

Сайт: mfc61.ru

КСТАТИ

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU