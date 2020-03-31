31 Март 2020 2020-03-31T17:03:10+03:00

Выясняем, кому не разрешается передвигаться по городу по новым правилам в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону: кому не разрешается передвигаться по городу по новым правилам.

В дни пандемии в донском регионе были установлены правила самоизоляции, которые вступили в силу со вторника, 31 марта, этого года и будут действовать до особого распоряжения.

Теперь они касаются не только дончан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, но и всех остальных.

В связи с этим у многих горожан возникает вопрос, кому все же можно выходить из дома и в каких случаях. Как ответили на этот вопрос в правительстве Ростовской области, жителям региона разрешено свободно передвигаться до места работы, в ближайшие магазины, поликлинику и аптеки.

При этом ни о каком ограничении передвижения на транспорте - личном, общественном, такси - в распоряжении губернатора речи не идет. Поэтому можно и на любом удобном.

КСТАТИ

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушений. Согласно ей должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, сегодня, 31 марта, Госдума РФ приняла в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU