2020-03-31T17:29:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Быковская: тесты на коронавирус будут делать сразу в трех лабораториях Ростова-на-Дону

Пройти обследование и узнать свой статус можно будет даже здоровым людям. Рассказываем, где это сделать
Дадаян Давид
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Татьяна Быковская сообщила об открытии новых мест, где можно сделать анализ на коронавирус. Фото: Правительство РОТатьяна Быковская сообщила об открытии новых мест, где можно сделать анализ на коронавирус. Фото: Правительство РО
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В Донской столице будут работать сразу три лаборатории, где люди смогут сделать тесты на коронавирус. Об этом 31 марта сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Слова прозвучали во время заседание оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Быковская отметила, что в южной столице увеличивается количество мест, где будут пройти тест на COVID-19. До недавнего времени узнать свой статус возможно было только в "Центре гигиены и эпидемиологии" лаборатории Роспотребнадзора.

Теперь открылись еще два места: одно - лаборатория больницы СКЖД, где уже провели первые 100 тестов на коронавирус, а другое лаборатория областного консультативного диагностического центра "ОКДЦ", который располагается на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону.

Стоит отметить, что пройти обследование можно будет даже здоровым людям, подозревающих у себя наличие вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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