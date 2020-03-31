Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что ждет работающих граждан
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: в ночь с 30 на 31 марта Василий Голубев принял особые меры в связи с коронавирусом. Глава региона объявил всеобщую изоляцию.
У читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. Например, граждане спрашивают, как можно доказать, что человек не нарушает режим, а идет на работу?
На вопросы отвечает пресс-служба губернатора.
Распоряжением разрешено свободно передвигаться до места работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU