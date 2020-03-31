2020-03-31T17:26:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: кому можно выходить на работу

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Кому можно выходить на работу во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020Кому можно выходить на работу во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020Фото: Иван МАКЕЕВ
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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: губернатор Ростовской области принял особые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим полной самоизоляции, под который попадают молодежь, пенсионеры, граждане с хроническими заболеваниями, а также все остальные.

Во время режима самоизоляции могут работать продуктовые магазины и те, в которых продают непродовольственные товары первой необходимости, аптеки. На работу выходят должностные лица, врачи, сотрудники МЧС и МВД, работники организаций, которые не ушли на «удаленный режим»(ЗАГСы, МФЦ и т.п), а также стратегически важные предприятия, приостановить работу которых невозможно.

Рестораны, кафе и другие объекты общепита могут осуществлять свою деятельность только в режиме доставки.

На вопросы ростовчан отвечает пресс-служба губернатора Василия Голубева.

Если мы не производим, но поставляем овощи фрукты в сети города, нам можно работать?

По распоряжению губернатора в Ростовской области с 28 марта введён полный запрет на работу предприятий и организаций с массовым контактным пребыванием людей - это торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, школы, детские сады и т.д. Ваше предприятие к ним не относится. Однако пока действует указ Президента РФ о нерабочей неделе, все же работать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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