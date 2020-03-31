Татьяна Быковская: "если заболеют врачи, лечить людей будет некому"

31 Март 2020 2020-03-31T17:33:44+03:00

Татьяна Быковская сообщила, что на закупку масок, перчаток и халатов для врачей потратят 20 миллионов рублей. Фото: Правительство РО

20 миллионов рублей выделят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила о том, что на закупку средств индивидуальной защиты для врачей потратят 20 миллионов рублей. На эти деньги донских врачей обезопасят от новой инфекции. Об этом министр сообщила на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, речь идет о закупке перчаток, халатов и масок.

- Федеральным министерством промышленности и торговли прислана разнарядка на получение элементов защиты на сумму 20 миллионов рулей. Но их поступление планируется только к 7 апреля, - отчиталась Быковская. - Главное это сохранить жизнь врачей. В противном случае лечить людей будет просто некому, - добавила министр.

Кроме того, проработан вопрос о передаче медицинскими организациями запасов костюмов ветеринарной службы. Их будут использовать врачи при лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU