Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если ребенок остался у бабушки в другом городе?

31 Март 2020 2020-03-31T17:31:42+03:00

Ребенок остался с бабушкой. Можно ли его забрать поскорее домой в условиях карантина? Фото: Архив "КП"

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: рассказываем, можно ли навестить иногородним родственников

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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: в ночь с 30 на 31 марта Василий Голубев принял особые меры в связи с коронавирусом. Глава региона объявил всеобщую изоляцию.

У читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. Например, граждане спрашивают, можно ли будет поехать в другой город за ребенком на личном автотранспорте, если сейчас он у бабушки и не предполагалось его оставлять на длительный срок?

На вопросы отвечает пресс-служба губернатора.

Поездка в другой регион за ребенком — исключительный случай, который подтверждает необходимость передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU