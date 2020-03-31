Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если ребенок остался у бабушки в другом городе?
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: в ночь с 30 на 31 марта Василий Голубев принял особые меры в связи с коронавирусом. Глава региона объявил всеобщую изоляцию.
У читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. Например, граждане спрашивают, можно ли будет поехать в другой город за ребенком на личном автотранспорте, если сейчас он у бабушки и не предполагалось его оставлять на длительный срок?
На вопросы отвечает пресс-служба губернатора.
Поездка в другой регион за ребенком — исключительный случай, который подтверждает необходимость передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU