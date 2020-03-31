2020-03-31T18:41:06+03:00
Происшествия

В Ростове пожарные тушат огонь на территории тепличного комплекса

Угрозы жилым домам нет
Виктория Никитина
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Ростовские пожарные тушат теплицыРостовские пожарные тушат теплицыФото: "КП" Архив
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В донской столице по неизвестной причине загорелся мусор на весьма большой территории.

Инцидент произошел сегодня, 31 марта, около половины первого дня на территории тепличного комплекса на улице Каратаева. Очевидцы произошедшего незамедлительно вызвали пожарных к месту возгорания. Ближе к 13 часам огонь был локализован силами огнеборцев на площади 300 квадратных метров. В настоящее время на месте работают 18 пожарных и шесть единиц техники.

- Угрозы жилым домам нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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