2020-03-31T19:12:28+03:00
Происшествия

В донском регионе взорвалась нефтеналивная станция

При взрыве погиб один человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области произошел взрыв. Фото: скрин с видео в соцсетиВ Ростовской области произошел взрыв. Фото: скрин с видео в соцсети
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В Ростовской области произошел взрыв на нефтеналивной станции.

Инцидент произошел в поселке Красный Крым Мясниковского района. Согласно документам, станция не эксплуатировалась. Но во время чрезвычайного происшествия какой-то мужчина занимался сваркой конструкций цистерны с горючими материалами. Но в какой-то момент произошел взрыв. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия отправились 14 огнеборцев и 4 единицы техники.

- Общая площадь возгорания достигла 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Медики госпитализировали одного из пострадавших. Сварщика врачам спасти не удалось, он погиб от полученных травм на месте. По предварительным данным одна из цистерн была разгерметизирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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