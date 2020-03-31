2020-03-31T19:54:46+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева предложила во время карантина возлюбить самих себя

Она призвала подписчиков делать себе комплименты
Виктория Никитина
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Виктория Лопырева предложила на карантине каждому научиться любить себя. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева предложила на карантине каждому научиться любить себя. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева, находясь в изоляции в Дубае, предложила своим подписчикам в это нелегкое время попробовать полюбить себя.

Об этом она написала в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Он призвала своих поклонников делать комплименты самим себе. Начать она предложила под своей новой фотографией, каждый из подписчиков должен был написать о себе что-нибудь хорошее.

- Любовь к миру начинается с любви к себе. Выдохните и напишите что-то хорошее о себе. Например, «Я классная». Не спрашивайте меня, почему я так решила, - это первое, что пришло мне в голову. Жду ваших сообщений, - написала Виктория Лопырева.

Виктория также приоткрыла завесу тайны и сообщила, что спросила у своего мужа, что он больше всего любит в ней. На этот вопрос Игорь Булатов ответил, что, «не считая всех женских достоинств», любит в Виктории характер и чувство юмора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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