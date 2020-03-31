Донской Минздрав объявил о наборе медиков-волонтеров

31 Март 2020 2020-03-31T21:38:53+03:00

Идет и набор помощников для сотрудников больниц

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В Ростовской области Министерство здравоохранения объявило о наборе волонтёров-медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Всем желающим предлагается заполнить анкету в режиме онлайн.

Поиск добровольцев объявили из-за сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом. Минздрав пригласил не только волонтёров-медиков, но и помощников для выполнения «иных задач, не менее значимых для сотрудников больниц».

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Один из случаев заражения коронавирусом в Ростовской области мог оказаться незавозным.

Поэтому сейчас решение о самоизоляции является единственно верным.

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ИСТОЧНИК KP.RU