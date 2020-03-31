Донской Минздрав объявил о наборе медиков-волонтеров
В Ростовской области Министерство здравоохранения объявило о наборе волонтёров-медиков.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Всем желающим предлагается заполнить анкету в режиме онлайн.
Поиск добровольцев объявили из-за сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом. Минздрав пригласил не только волонтёров-медиков, но и помощников для выполнения «иных задач, не менее значимых для сотрудников больниц».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из случаев заражения коронавирусом в Ростовской области мог оказаться незавозным.
Поэтому сейчас решение о самоизоляции является единственно верным.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU