Угрожавший пистолетом аптекарше ростовчанин требовал продать ему средство от аллергии

31 Март 2020 2020-03-31T22:20:12+03:00

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К донским правоохранителям обратилась фармацевт одной из местных аптек.

Женщина рассказала, что 28 марта в аптеку зашел покупатель, который, угрожая пистолетом, требовал продать ему лекарство от аллергии. Как только мужчина получил желаемое, он бросил деньги на прилавок и скрылся с места преступления.

По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемого уже удалось задержать. Он был отпущен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU