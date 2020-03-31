Угрожавший пистолетом аптекарше ростовчанин требовал продать ему средство от аллергии
К донским правоохранителям обратилась фармацевт одной из местных аптек.
Женщина рассказала, что 28 марта в аптеку зашел покупатель, который, угрожая пистолетом, требовал продать ему лекарство от аллергии. Как только мужчина получил желаемое, он бросил деньги на прилавок и скрылся с места преступления.
По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемого уже удалось задержать. Он был отпущен под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU