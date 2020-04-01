2020-04-01T08:29:17+03:00
Происшествия

В Ростове местная жительница попалась на незаконной банковской деятельности

Ростовчанка работала в составе преступной группы
Виктория Никитина
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В Ростове поймали банду "черных банкиров"В Ростове поймали банду "черных банкиров"Фото: "КП" Архив
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За незаконное ведение банковской деятельности ростовчанка оказалась на скамье подсудимых.

В ходе следствия стало известно, что женщина была участницей преступной группы, которой насчитывается уже более пяти лет. Ростовчанка для проведения различного рода махинаций пользовалась реквизитами 50 подконтрольных лиц. На этом она смогла заработать десятки миллионов рублей.

- Члены банды подготовили более 5,7 тысячи фальшивых распоряжений о переводе денег. Их они передали для исполнения в кредитные организации, - сообщили в пресс-службе Ростовской области.

Стоит отметить, что общее поступление от этой деятельности составило 87 миллионов рублей. В настоящее время дело уже передано в суд Октябрьского района города для рассмотрения по существу.

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Среди «клиентов» группировки, поставившей дело на поток, были и бандиты, мошенники и прочие преступники, которым запрещен въезд в Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростове местная жительница попалась на незаконной банковской деятельности