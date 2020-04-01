У главврача Коммунарки Дениса Проценко подтвердили коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T08:51:45+03:00

Но работу медик прекращать не стал

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Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru.

На странице в социальной сети медик нынешнюю статистику по медицинскому учреждению: 314 пациентов на данный момент проходят лечение в больнице, у 59 коронавирус официально подтвержден, еще 4 человека находятся на искусственной вентиляции легких, а также 127 пациентов лежат с подозрением на COVID-19.

Денис Проценко отметил, что сам он, несмотря на подтвержденный диагноз, работает из дома и больничный лист оформлять не стал.

- Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления телемедицинских консультаций, - подчеркнул в своем обращении Денис Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU