У главврача Коммунарки Дениса Проценко подтвердили коронавирус
Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru.
На странице в социальной сети медик нынешнюю статистику по медицинскому учреждению: 314 пациентов на данный момент проходят лечение в больнице, у 59 коронавирус официально подтвержден, еще 4 человека находятся на искусственной вентиляции легких, а также 127 пациентов лежат с подозрением на COVID-19.
Денис Проценко отметил, что сам он, несмотря на подтвержденный диагноз, работает из дома и больничный лист оформлять не стал.
- Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления телемедицинских консультаций, - подчеркнул в своем обращении Денис Проценко.
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ИСТОЧНИК KP.RU